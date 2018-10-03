«Роскосмос» отказался слушаться НАСА

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Проект окололунной станции Gateway может не представлять интерес для России, если США будут занимать в нем руководящую роль, приводит Space News заявление начальника департамента международного сотрудничества «Роскосмоса» Дмитрия Лоскутова.

«На данный момент все решения принимаются НАСА. Выглядит так, что американские стандарты будут вводиться. Для "Роскосмоса" и Российской Федерации ограниченное участие не столь интересно», — сказал чиновник на LXIX Международном конгрессе астронавтики, проходящем с 1 по 5 октября в Бремене (Германия). Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на мероприятии не присутствовал.

Лоскутов отметил, что в настоящее время Gateway напоминает «американскую программу с международным участием». Чиновник задался вопросом о механизмах, согласно которым будут приниматься решения в рамках будущей окололунной станции, а также о роли США и партнеров в управлении космической лабораторией.

В сентябре Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

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