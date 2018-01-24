«Роскосмос» оказался самым бесполезным для бюджета ведомством

«Роскосмос» в 2017 году оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов. Такие расчеты на основе данных Минфина приводит РБК.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от «Роскосмоса». Исполнение по доходам составило 18,2 процента, «Роскосмос» по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4 процента) и Росимущества (55,6 процента).

Материалы по теме Ракеты и люди Кто угробил российскую космонавтику

Как подсчитал РБК, прогноз по доходам на 2017-й перевыполнили 68 из 85 ведомств. Лидерами стали Ростуризм, Минэкономразвития и Минстрой. Хотя, как указывает издание, поступления в бюджет от них были небольшими — от 0,6 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда.

Недополученные от «Роскосмоса» в 2017 году деньги Минфин закладывал в бюджет как погашение долгов прошлых лет по международным договорам корпорации. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, вернут ли эти долги в бюджет 2018 года, «Роскосмос» не стал комментировать расчеты с федеральным бюджетом.

«Роскосмос» зарабатывает на международной космической деятельности. По данным самой корпорации, в 2017 году прибыль составила 13 миллиардов рублей.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим». В том же месяце вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился считать компанию «проедающей бюджет шелупонью».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!