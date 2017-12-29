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«Роскосмос» отчитался об успешном годе

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«Роскосмос» подвел итоги своей деятельности в 2017 году. В размещенном на сайте госкорпорации пресс-релизе нет ни одного упоминания о нештатных ситуациях с выведением российскими ракетами спутников, а в статистику стартов включены пуски, операторами которых стали европейская компания Arianespace и российская S7 Space.

«В 2017 году госкорпорация "Роскосмос" осуществила 20 успешных пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру)», — сообщается в пресс-релизе.

Госкорпорация отмечает, что за последние три года процент аварийных пусков непрерывно снижается. «В 2017 году процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2 процента; по сравнению с 2015 годом — на 2,1 процента, составив в 2017 году 4,8 процента», — говорится в отчете.

Также «Роскосмос» замечает, что 14 июля 2017 года на российской ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей с Байконура, установлен «российский рекорд по одновременному запуску 73 космических аппаратов с доставкой на три разные орбиты».

Госкорпорация напоминает, что уходящий 2017-й стал «годом 60-летия старта космической эры человечества, когда Россия и весь мир вспоминали и чествовали тех, кто 4 октября 1957 года осуществил успешный запуск первого искусственного спутника Земли». Отдельно «Роскосмос» отмечает участие в съемках «двух художественных фильмов о героях космоса — "Время первых" и "Салют-7"».

В свой актив при подсчете числа пусков «Роскосмос» включил два старта «Союз-2» с Куру, оператором которого выступила европейская Arianespace, и один старт украинской ракеты «Зенит-2SБ», оператором которого выступила российская S7 Space. За вычетом этих стартов в активе «Роскосмоса» остается 17 успешных пусков.

В отчете госкорпорации не упоминается аварийный пуск с Восточного, состоявшийся 28 ноября, в ходе которого были утеряны 19 космических аппаратов, 17 из которых — иностранные.

Госкорпорация умалчивает, что в ходе пуска «Союз-2.1а» с 73 спутниками минимум девять аппаратов не заработали (отсутствовала связь, не развернулись солнечные панели или аппарат оказался на незапланированной орбите).

Создатели одного из таких спутников, смоделировав условия полета наноспутников в составе головной части российской ракеты, пришли к выводу, что аппараты «вышли из строя из-за попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги» реактивной системы управления разгонного блока «Фрегат».

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