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Запущенный российской компанией ангольский спутник вышел на связь

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Первый ангольский спутник AngoSat-1, выведенный на орбиту российской частной компанией S7 Space, вновь вышел на связь. Об этом сообщается на сайте предприятия-изготовителя аппарата РКК «Энергия».

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — сказано в сообщении.

В четверг сообщалось, что AngoSat-1 скорее всего, вышел из строя из-за короткого замыкания. Спутник перестал выходить на связь 27 декабря.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени украинской ракеты «Зенит-2SБ» использовался российский разгонный блок «Фрегат-СБ». Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Спутник отличается электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты. Масса аппарата составляет 1647 килограммов.

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