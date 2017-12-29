Рогозин посчитал «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью

Вице-премьер Дмитрий Рогозин не согласился с позицией «Роскосмоса» о причине неудачного запуска с космодрома Восточный. В комментарии под своим постом на Facebook он не стал возражать против оценки госкорпорации, данной одним из пользователей. Тот назвал компанию «шелупонью, которая проедает бюджет».

«Я так понимаю, что "безаварийный" "Роскосмос" решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств"», — написал чиновник в Facebook вечером 28 декабря.

В комментарии под постом вице-премьера один из пользователей соцсети высказал свое отношение к «Роскосмосу». «А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь. Далее он признался, что «не представляет, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря по оборотной политике» (авторская орфография сохранена). Рогозин не стал возражать против подобной оценки госкорпорации, отметив, что «тоже не понял причины такой наглости».

Скриншот: Facebook 1 /3

Пользователи принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, в частности низкие зарплаты в ракетно-космической отрасли, а также профессиональные компетенции менеджеров этой сферы и курирующих ее чиновников, которые в ряде случаев не имеют профильного аэрокосмического образования.

Наши подписчики во «ВКонтакте» весьма активно обсуждают конфликт вице-премьера и госкорпорации:

Утром 29 декабря «Интерфакс» сообщил, что Рогозин вызвал к себе руководителей «Роскосмоса» и корпорации «Энергия».

28 декабря РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», что «полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный». Таким образом в госкорпорации фактически опровергли заявление Рогозина, сделанное им 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24». «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — заявил тогда вице-премьер.

Тогда же вечером «Роскосмос» представил список лиц, которые получат выговор за неудачный пуск с Восточного. В перечень вошли руководители ключевых предприятий отрасли.

Согласно официальным выводам аварийной комиссии госкорпорации, представленным 12 декабря, «к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». «При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — отмечали в «Роскосмосе».

Впервые сообщение о том, что неудачный запуск с Восточного объясняется полетным заданием, сформулированным для старта с Байконура или Восточного, появилось 29 ноября на сайте RussianSpaceWeb.com.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, первые три ступени носителя отработали штатно, тогда как головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а ее обломки утонули в Атлантическом океане. Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей.

Для VIP-перелета из Москвы в Благовещенск (и обратно) на второй запуск с космодрома Восточный руководство «Роскосмоса» арендовало реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550. Цена билетов туда и обратно на 12 человек составила 9 075 300 рублей.

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