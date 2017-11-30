«Роскосмос» потратил девять миллионов на VIP-полет на Восточный

Для перелета из Москвы в Благовещенск на второй запуск с космодрома Восточный руководство «Роскосмоса» арендовало реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550. Информация доступна на портале госзакупок.

Исполнителем контракта выступила EastUnion, другие авиакомпании в конкурсе не участвовали. Стоимость услуги составила 9 075 300 рублей. Целью оказания услуги названо «обеспечение перелета делегации госкорпорации "Роскосмос" для участия в подготовке и проведении запуска космического аппарата "Метеор-М" с космодрома Восточный».

В техническом задании указана численность делегации (12 человек), а также требования к исполнителю, который, в частности, «должен обеспечить на борту воздушного судна предоставление прохладительных и (или) горячих напитков и питания категории VIP».

Салон крупногабаритного бизнес-джета Gulfstream G550, как отмечается на сайте EastUnion, включает «до четырех отдельных жилых зон, три зоны с автономной регулировкой температуры воздуха и 12 возможных вариантов интерьера, обеспечивающих размещение до 19 пассажиров».

На последнем пуске с Восточного присутствовали глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В распоряжении госкорпорации имеется собственная авиакомпания «Космос», состав ее парка в открытом доступе не представлен. «Структура самолетного парка АО ПО "Космос" по типам воздушных судов изменяется в зависимости от стоящих перед авиапредприятием задач и перспектив его развития», — сообщается на сайте компании.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.