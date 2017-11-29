«Роскосмос» отказался от пусков с Восточного

«Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости.

«Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства (стартового комплекса для) "Ангары", конечно, будем переводить сюда [на Восточный] и пуски по лунным программам», — сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Он отметил, что в 2018 году году планируется как минимум два пуска, которые произведут во второй половине года.

Неназванный источник агентства также сообщил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, может быть перенесен на 2018 год, что связано с проверкой разгонного блока «Фрегат», который будет отправлен заводу-изготовителю, НПО Лавочкина.

Строительство стартового комплекса под ракеты «Ангара» должно быть завершено на Восточном в 2021 году.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что на 2018 год с Восточного намечено пять запусков.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции «Луна 25» («Луна-Глоб»), запуск орбитального космического аппарата «Луна-26» («Луна-Ресурс ОА») в 2021 году и отправку посадочного аппарата «Луна-27» («Луна-Ресурс ПА») с криогенной глубинной бурильной установкой в 2022 году на южный полюс спутника Земли. В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется доставить автоматическую космическую станцию «Луна-29» («Луна-Грунт») с грунтозаборным устройством.

Третий пуск с Восточного был запланирован на 22 декабря 2017 года, когда ракета «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту космический аппарат «Канопус».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени. Из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с главного космодрома страны. Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

Семейство ракет «Ангара» разрабатывается с 1995 года. Два пуска носителей произведены в 2014 году (в легкой и тяжелой версиях). Единственный стартовый комплекс для данных ракет расположен на космодроме Плесецк.