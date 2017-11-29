В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет

Священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко назвал условием успешной работы техники «соработничество человека и Бога». Таким образом представитель РПЦ прокомментировал слова протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за неудачный пуск спутника «Метеор-М» №2-1 на ракете «Союз-2.1б». Об этом в среду, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

«Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к Богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога», — заявил священник.

Ранее Кураев заявил, что «очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг». Таким образом протодиакон прокомментировал окропление местным епископом Лукианом приготовленной к старту ракеты, метеорологического спутника, а также персонала космодрома Восточный святой водой, проведенное 26 ноября.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени. Из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с главного космодрома страны.