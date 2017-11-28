Названа стоимость страховки утерянного спутника «Метеор»

Спутник «Метеор-М» застрахован в четырех российских компаниях, включая АО «Согаз», на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования», — сказали агентству в пресс-службе «Согаза».

В компании отметили, что на данный момент не располагают официальными сведениями о судьбе спутника, поэтому говорить о чем-либо конкретном преждевременно.

Кроме «Согаза», аппарат застраховали ВСК, «Ингосстрах» и «Мегарусс-д». Стоимость пуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный оценивается в три миллиарда рублей.

Головная часть ракеты «Союз-2.1б» трехтонным гидрометеорологическом спутником «Метеор-М» и 18 малыми аппаратами упала в Атлантический океан после запуска с космодрома Восточный 28 ноября.

По данным «Интерфакса», причиной крушения мог стать человеческий фактор: ракете неверно прописали полетное задание.

Это второй запуск с космодрома, первый успешно прошел в апреле 2016-го. Старт ракеты «Союз-2.1а» переносили на сутки.