ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются, санкции будут сняты после того, как будут устранены основания для их введения.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.

В прошлом сезоне «Ахмат» занял девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В новом чемпионате команда стартует 25 июля выездной встречей с московским «Локомотивом».