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11:00, 16 июля 2026Спорт

ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых футболистов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются, санкции будут сняты после того, как будут устранены основания для их введения.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.

В прошлом сезоне «Ахмат» занял девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В новом чемпионате команда стартует 25 июля выездной встречей с московским «Локомотивом».

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