ФИФА сняла запрет на трансферы для ЦСКА

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Уточняется, что с просьбой снять бан в ФИФА обратился нидерландский «Херенвен». Клуб сделал это после того, как 27 января получил о москвичей деньги за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке.
Уточнялось, что армейцы расплатились с голландцами благодаря бывшему игроку команды — чилийцу Виктору Давиле. Он перевел деньги в «Херенвен», погасив перед красно-синими долг по самовыкупу контракта.
Трансферный бан был введен в отношении ЦСКА в декабре прошлого года. Санкции таже коснулись «Химок».