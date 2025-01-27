ФИФА сняла запрет на трансферы для ЦСКА

ФИФА сняла запрет на трансферы для московского ЦСКА

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что с просьбой снять бан в ФИФА обратился нидерландский «Херенвен». Клуб сделал это после того, как 27 января получил о москвичей деньги за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

Уточнялось, что армейцы расплатились с голландцами благодаря бывшему игроку команды — чилийцу Виктору Давиле. Он перевел деньги в «Херенвен», погасив перед красно-синими долг по самовыкупу контракта.

Трансферный бан был введен в отношении ЦСКА в декабре прошлого года. Санкции таже коснулись «Химок».