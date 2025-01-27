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18:43, 27 января 2025Спорт

ФИФА сняла запрет на трансферы для ЦСКА

ФИФА сняла запрет на трансферы для московского ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что с просьбой снять бан в ФИФА обратился нидерландский «Херенвен». Клуб сделал это после того, как 27 января получил о москвичей деньги за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

Уточнялось, что армейцы расплатились с голландцами благодаря бывшему игроку команды — чилийцу Виктору Давиле. Он перевел деньги в «Херенвен», погасив перед красно-синими долг по самовыкупу контракта.

Трансферный бан был введен в отношении ЦСКА в декабре прошлого года. Санкции таже коснулись «Химок».

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