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14:14, 6 декабря 2024Спорт

ФИФА наложила бан на два клуба РПЛ

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков до лета 2026 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков. Санкции вступили в силу с 14 и 15 ноября соответственно. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

После 17 туров армейцы имеют в активе 28 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 16 очками идут на 13-м месте.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские сборные и клубы пропустили несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Команды проводят только товарищеские матчи.

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