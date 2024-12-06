ФИФА наложила бан на два клуба РПЛ

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков до лета 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков. Санкции вступили в силу с 14 и 15 ноября соответственно. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

После 17 туров армейцы имеют в активе 28 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 16 очками идут на 13-м месте.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские сборные и клубы пропустили несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Команды проводят только товарищеские матчи.