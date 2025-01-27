Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:39, 27 января 2025Спорт

ЦСКА закрыл долг перед нидерландским клубом

ЦСКА благодаря Давиле закрыл долг перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Чидера Эджуке

Чидера Эджуке. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский ЦСКА закрыл долг перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба.

Уладить ситуацию помог экс-игрок армейцев Виктор Давила. Чилиец косвенно погасил свой долг перед российской командой по самовыкупу контракта, переведя деньги в «Херенвен».

Таким образом, ЦСКА близок к снятию трансферного бана от Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее об этом рассказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

О запрете ЦСКА регистрировать новых игроков стало известно 6 декабря прошлого года. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Врач развеял популярный миф об инфарктах

      Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

      В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше