ЦСКА закрыл долг перед нидерландским клубом

Московский ЦСКА закрыл долг перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба.
Уладить ситуацию помог экс-игрок армейцев Виктор Давила. Чилиец косвенно погасил свой долг перед российской командой по самовыкупу контракта, переведя деньги в «Херенвен».
Таким образом, ЦСКА близок к снятию трансферного бана от Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее об этом рассказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
О запрете ЦСКА регистрировать новых игроков стало известно 6 декабря прошлого года. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.