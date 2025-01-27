ЦСКА закрыл долг перед нидерландским клубом

ЦСКА благодаря Давиле закрыл долг перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке

Московский ЦСКА закрыл долг перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского форварда Чидеры Эджуке. Об этом сообщается на сайте нидерландского клуба.

Уладить ситуацию помог экс-игрок армейцев Виктор Давила. Чилиец косвенно погасил свой долг перед российской командой по самовыкупу контракта, переведя деньги в «Херенвен».

Таким образом, ЦСКА близок к снятию трансферного бана от Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее об этом рассказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

О запрете ЦСКА регистрировать новых игроков стало известно 6 декабря прошлого года. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.