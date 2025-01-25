Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
4:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:1
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
1:2
Перерыв
live
Байер
Германия — Бундеслига|19-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|23-й тур
18:16, 25 января 2025Спорт

Экс-игрок ЦСКА поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА

Брейдо: Экс-игрок ЦСКА Давила поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Давила

Виктор Давила. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале рассказал, как идет работа по снятию с клуба трансферного бана от Международной федерации футбола (ФИФА).

Брейдо заявил, что с министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену» за переход нигерийца Чидеры Эджуке. Провести сделку поможет экс-игрок ЦСКА Виктор Давила — чилиец погасит свой долг перед московской командой по самовыкупу контракта, направив эти деньги в «Херенвен».

«При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время», — добавил Брейдо. После этого клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

О запрете ЦСКА регистрировать новых игроков стало известно 6 декабря. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки антироссийских санкций

      Бежавший из Польши судья высказался о планах экстремистов напасть на Белоруссию

      Экс-игрок ЦСКА поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА

      Мужчина ел только животные продукты и поплатился

      В Словакии захотели выдворить из страны иностранных инструкторов

      Во Франции заявили о попытке Зеленского сорвать мирные переговоры

      Премьер Словакии заявил об отсутствии причин для встречи с Зеленским

      В Казахстане объявили в розыск блогера за разжигание межнациональной розни

      Кологривый решил напомнить о себе на фоне новостей о номинации Юры Борисова на «Оскар»

      На протестах в Словакии украинцы составили треть присутствующих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше