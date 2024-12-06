В ЦСКА объяснили трансферный бан от ФИФА

Брейдо: ЦСКА ожидаемо получил трансферный бан из-за дела о переходе Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале объяснил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА).

Брейдо рассказал, что санкции введены в рамках дела о переходе нигерийца Чидеры Эджуке из «Херенвена». Он назвал решение ФИФА ожидаемым промежуточным этапом в борьбе за справедливость.

Представитель ЦСКА пояснил, что у клуба есть задолженность перед «Херенвеном». В то же время английский «Вест Хэм» должен российскому клубу за переход хорвата Николы Влашича.

«В октябре по инициативе нашего клуба "Херенвен", ЦСКА и "Вест Хэм" согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого "Вест Хэм" должен был заплатить в "Херенвен" нашу часть долга напрямую. Однако "Вест Хэм" не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в дисциплинарный комитет, и их можно понять», — заявил Брейдо, предложив также ввести аналогичные санкции против английского клуба.

6 декабря стало известно, что ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» регистрировать новых игроков. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.