Кремль прокомментировал аварию при пуске с Восточного

Кремль пока не получал детальной информации об аварии при запуске ракеты с космодрома Восточный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 ноября.

«Не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине (...). В любом случае, мы ждем информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос"», — заявил Песков и призвал набраться терпения.

28 ноября в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный была запущена ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками, включая трехтонный гидрометеорологический аппарат «Метеор-М». Он должен был отделиться в 09:32 мск и начать передавать телеметрию, однако этого не произошло.

Источник в ракетно-космической отрасли страны предположил, что головная часть ракеты вместе со всеми спутниками могла целиком упасть в океан в районе Антарктиды.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.