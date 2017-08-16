Рогозин анонсировал два следующих запуска с космодрома Восточный

Третий запуск с космодрома Восточный запланирован на 22 декабря 2017 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Его слова приводит РИА Новости.

«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря. Сроки сдвинуты не будут», — подчеркнул он в среду, 16 августа, в ходе совещания на космодроме.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров сообщил, что космодром Восточный, который предполагалось использовать для гражданских запусков, будет эксплуатироваться совместно с Минобороны.

Материалы по теме Всем спасибо, все свободны Почему космодром Восточный оказался не нужен России

Также он сообщал, что в 2017 году состоятся два запуска с космодрома, в том числе и коммерческий. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков. В частности, в следующем году должно состояться несколько коммерческих стартов.

Первый в истории пуск с космодрома Восточный был произведен в 05:01 по московскому времени 28 апреля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала со спутниками «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218Д. Довыведение полезной нагрузки на орбиту произведет разгонный блок «Волга».

Восточный — первый гражданский космодром России, расположенный в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.