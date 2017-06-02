Глава Роскосмоса рассказал о будущем космодрома Восточный

Российский космодром Восточный, который предполагалось использовать для гражданских запусков, будет эксплуатироваться совместно с Минобороны. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

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«Предполагаем использовать его совместно с Минобороны. Более того, мы договорились о том, что мы совместно будем строить стартовый стол для "Ангары" на Восточном, понимая, что их строительные организации обеспечивали строительство всех стартовых сооружений, существующих в России и Казахстане, и имеют уникальный опыт», — добавил чиновник.

Ранее Комаров рассказал, что в 2017 году состоятся два запуска с космодрома Восточный, в том числе и коммерческий. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков. В частности, в 2018 году должно состояться несколько коммерческих стартов.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположенный в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. 28 апреля прошлого года оттуда стартовала первая ракета-носитель «Союз-2.1а».