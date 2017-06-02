SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции отложен. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

Причиной переноса старта послужила гроза в районе космодрома имени Кеннеди на острове Мерритт, штат Флорида.

Первоначально сообщалось о том, что погода на 70 процентов благоприятствует запуску, хотя вблизи космодрома были зарегистрированы два атмосферных фронта.

Новая возможная дата запуска, согласно сообщению компании, — суббота, 3 июня, в 17:07 по времени восточного побережья США (00:07 мск воскресенья).

В рамках одиннадцатой миссии корабля к МКС возвращаемый корабль Dragon должен доставить необходимые экипажу запасы.