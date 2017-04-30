Запуск Falcon 9 с американским спутником-разведчиком отложили

Space X перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщается на странице американской компании в Twitter в воскресенье, 30 апреля.

Как отмечается, пуск отменили менее чем за 60 секунд до старта из-за проблемы с датчиком. Теперь ракету-носитель планируется отправить в космос через сутки.

«Резервное временное окно открывается в понедельник, 1 мая, в 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск)», — говорится на сайте SpaceX.

Материалы по теме «Америке пора вернуться на Луну» США создали замену российским двигателям РД-180

Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки должен был стартовать с комплекса LC-39 на территории космического центра Кеннеди. Именно с LC-39 в рамках программы Apollo запускались мощнейшие в мире ракеты Saturn V.

ТАСС отмечает, что о начинке спутника не сообщается. При этом, по данным управления, NROL-76 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США, отмечает агентство.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.