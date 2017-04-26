РКК «Энергия» создаст конкурента американской Falcon 9

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев полагает, что создаваемая в России новая ракета среднего класса составит конкуренцию носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Об этом глава российской компании сообщил РИА Новости.

«РКК "Энергия" предлагает создание новой ракеты-носителя среднего класса для запусков с космодромов Байконур и Восточный, а также с "Морского старта". Сейчас сформирована кооперация, идет стадия проектирования в рамках эскизного проекта. Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с "Морского старта" и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — сказал Солнцев.

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Новую ракету для «Морского старта» планируется создать в течение четырех лет. На первой ступени будут использоваться двигатели РД-171М, ранее устанавливаемые на российско-украинском «Зените». На второй ступени — агрегат РД-0124 производства «Конструкторского бюро Химавтоматики». До этого с «Морского старта» могут продолжаться запуски «Зенитов».

Международный консорциум «Морской старт» был создан в 1995 году. На плавучем космодроме, расположенном у экватора, предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей «Зенит 3SL». В настоящее время, после урегулирования споров между Энергией и Boeing, проект купили «С7 космические транспортные системы», принадлежащие «Группе компаний С7» (S7 Group).