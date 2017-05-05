«Роскосмос» подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный

«Роскосмос» и дирекция космодрома Восточный подали в суд на дальневосточный филиал ликвидируемого Спецстроя России с требованием выплатить 2,3 миллиарда рублей и покинуть неготовый объект. Об этом пишут «Известия».

Как утверждает издание, исковое заявление в адрес ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» («Дальспецстроя»), помимо взыскания средств за неисполненные работы, содержит требование передать объект заказчику в незавершенном виде и освободить территорию строительной площадки.

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Предварительные судебные слушания по иску назначены на 30 мая. В «Роскосмосе» изданию уточнили, что общая сумма исковых претензий к бывшему Спецстрою превышает 12 миллиардов рублей.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман. Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков.

В конце 2016 года по итогам проверки Спецстрой был распущен и сейчас преобразуется в отдельные профильные строительные управления в составе Минобороны. По информации «Коммерсанта», поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

Космодром Восточный расположен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. В его создание до 2020 года планируется вложить около 600 миллиардов рублей.