Бывшему первому замдиректора Спецстроя вменили взятки «Волгой» и Lexus

Бывший первый замдиректора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) Александр Загорулько брал взятки не только в виде денежных средств, но и автомобилями. Об этом, как сообщает корреспондент РИА Новости, заявил прокурор в ходе слушаний в суде о законности продления ареста.

«Загорулько вменяется получение взяток в размере от 5 до 10 процентов от контрактов. Им в качестве взятки были получены раритетный автомобиль "Волга" стоимостью 1,5 миллиона рублей и Lexus 470 стоимостью 4,5 миллиона рублей», — следует из зачитанных на заседании материалов. Об этом, по словам прокурора, свидетельствуют показания трех других обвиняемых.

Загорулько вменяется мошенничество при исполнении контрактов с Минобороны на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 453 миллионов рублей. Контракты касались возведения военных объектов на острове Итуруп и в военном городке «Кубинка-2», а также строительства многофункционального склада в Тверской области и Чернышевских казарм в Москве.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман. Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Загорулько и Александр Буряков.

В конце 2016 года по итогам проверки Спецстрой был распущен и сейчас преобразуется в отдельные профильные строительные управления в составе Минобороны. По информации «Коммерсанта», поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.