Соучастника хищений на космодроме Восточный приговорили к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения в колонии общего режима директора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, признанного виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Суд также удовлетворил два иска к подсудимому на общую сумму в 782 миллиона рублей. В связи с тем, что Рязанов ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело слушалось в особом порядке.

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По версии следствия, в 2012-2013 годах Рязанов и начальник предприятия «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили средства федерального бюджета. У компании «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам были закуплены металлоконструкции для строительства объектов космодрома Восточный. Бюджет выделил на эти цели 1,1 миллиарда рублей, хотя реальные затраты составляли около 600 миллионов рублей.

10 марта СКР сообщил о завершении расследования. Месяцем ранее было окончено следствие по одному из ключевых дел о хищениях на космодроме Восточный. Речь идет о деле в отношении бывшего главы Федерального центра ценообразования в строительстве Евгении Ермолаеве, которого обвиняют по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Космодром Восточный расположен на Дальнем Востоке в Свободненском и Шимановском районах Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы. В его создание вложено около 400 миллиардов рублей. Финансирование работ осуществлялось в рамках Федеральной космической программы.

