В Минобороны рассказали о дальнейшей судьбе расформированного Спецстроя

В структуре Минобороны вместо упраздненного Спецстроя будут созданы восемь специализированных строительных управлений. Об этом, как передает ТАСС, заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

По итогам реструктуризации наследия Спецстроя, отметил он, предстоит создать восемь подразделений: пять в военных округах (включая бывший Северный флот, ныне объединенное стратегическое командование «Север»), управление по объектам РВСН, управление по строительству в интересах ВМФ и управление, занимающееся дорогами и аэродромами.

Спецстрой был распущен в конце 2016 года по итогам масштабной проверки ведомства, прошедшей осенью. По информации «Коммерсанта», поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.