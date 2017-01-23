В Минобороны сравнили масштабы строительства с послевоенным временем

Объем строительства объектов в интересах Минобороны достиг масштабов, сравнимых с периодом после окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил замглавы ведомства Тимур Иванов в интервью «Коммерсанту», опубликованном в понедельник, 23 января.

«Он [объем строительства] колоссален...: одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется от Калининграда до Курил», — рассказал Иванов, отметив, что только за 2016 год построено свыше 2,5 тысячи зданий и сооружений общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров.

В частности, по словам замминистра, в Вилючинске сдан ряд объектов причала и береговой инженерной инфраструктуры, предназначенных для базирования атомных ракетоносцев класса «Борей». Кроме того, в Новороссийске возведены причалы для дизельных подлодок проекта 636, а в Южном военном округе завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М».

«Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами "Ярс", закончено обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической зоне», — добавил Иванов.

В возведении объектов для Минобороны участвуют примерно 30 тысяч военнослужащих, а также до 10 тысяч работников субподрядных организаций. При этом темпы строительства, как отметил замглавы ведомства, ускорились. «Сейчас используем блочно-модульную технологию, за счет чего строительство сооружения занимает не более месяца. Применение типовых решений позволяет где-то на 30 процентов сократить сроки проведения проектно-изыскательских работ, в два раза уменьшить срок прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также сократить затраты на проведение изыскательских работ не менее чем на 5 миллиардов рублей ежегодно», — сообщил собеседник издания.

22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Вместо него будут созданы ФГУП, которые займутся только строительством спецобъектов Минобороны.

По информации «Коммерсанта», поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков.