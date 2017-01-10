Россия ответила Грузии на обвинения в строительстве военного полигона в Абхазии

Военный лагерь абхазской армии и резервного батальона в селении Цебельда (2006 год)

Подразделения Вооруженных сил России не ведут никаких работ по строительству полигона в абхазском селе Цебельда. Об этом сообщили в штабе Южного военного округа, передает «Интерфакс».

Так пресс-служба ЮВО отреагировала на заявление советника президента Грузии по международным вопросам Тенгиза Пхаладзе о том, что глава государства Георгий Мергвелашвили пожаловался ЮНЕСКО на разрушение культурных объектов в Цебельде для размещения там военного полигона. Данная информация вызвала у представителей округа недоумение, сообщает ТАСС.

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Как писал «Интерфакс», Пхаладзе возложил ответственность за сохранение в Абхазии памятников культуры на «оккупационную силу».

В состав объединенной группировки войск России и Абхазии входит объединенная российская военная база, дислоцированная на территории частично признанной республики, а также два мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы и отряд специального назначения. В случае угрозы агрессии и в военное время группировка переходит в подчинение назначенного Минобороны России командующего. Решение о развертывании войск принимается военными ведомствами двух стран.

Независимость республики, провозглашенная ее властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Официальный Тбилиси продолжает считать Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.