Шойгу пояснил причины ликвидации Спецстроя

Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) ликвидировано в целях сокращения числа посредников в государственных контрактах. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Это исключает промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству, обеспечит выполнение работ преимущественно силами наших предприятий и сокращение численности управленческого персонала в два раза», — пояснил это решение министр.

Ранее на расширенной коллегии министерства обороны Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя и создании вместо него в структуре ведомства восьми ФГУП.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.

Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя директора Спецстроя — Александр Загорулько и Александр Буряков. Они проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Происходящее привело к началу масштабной проверки ведомства, о которой объявили в октябре 2016 года.