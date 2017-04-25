При строительстве Восточного в 2016 году похитили 2,5 миллиарда рублей

Военная прокуратура выявила в 2016 году нарушения закона на сумму 2,5 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о законности и правопорядке, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что органы военной прокуратуры выявили «197 нарушений закона, об устранении которых в адрес полномочных руководителей внесено 54 представления». В результате «к различным видам ответственности привлечены 43 работника, возбуждено 54 дела об административном правонарушении».

«В следственные органы направлен 21 материал, ущерб государству по ним оценивается на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей», — говорится в докладе Чайки. Также сообщается, что в минувшем году было возбуждено 17 уголовных дел, из них девять — в отношении руководителей ГУСС «Дальспецстрой» и ФГУП «Спецстройтехнологии».

На итоговой коллегии Генпрокуратуры в марте Чайка заявил, что проблемы затягивания следствия и привлечения к ответственности виновных в хищениях обсуждались на заседании Совета безопасности РФ. «Только после этого всего за три месяца в суд было направлено 17 дел, следствие по которым ранее затягивалось. Это практически столько же, сколько окончено направлением в суд за предшествующие два года (18)», — заявил он.

Ранее во вторник, 25 апреля, Генпрокуратура сообщила размер ущерба при строительстве объектов военно-морского флота. По ее данным, 1,6 миллиарда рублей было похищено должностными лицами подконтрольного Спецстрою ФГУП.