Генпрокуратура оценила размер хищений при строительстве объектов для ВМФ

Должностным лицам ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» с помощью фирм-однодневок удалось похитить более 1,6 миллиарда рублей при строительстве объектов береговой инфраструктуры для ВМФ. Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки, передает РИА Новости.

Деньги были украдены из средств, выделенных на расширение инфраструктуры базирования в Новороссийске, строительство пунктов погрузки в Североморске и причала в Камчатском крае.

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«Через указанные фирмы организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества», — говорится в тексте документа. По факту хищений возбуждено уголовное дело.

Ранее в марте Юрий Чайка сообщил, что в 2016 году прокурорами выявлено свыше 325 тысяч коррупционных правонарушений. По его словам, в России зарегистрировано почти 33 тысячи коррупционных преступлений за тот же период.

Органы прокуратуры направили в суды 30 исков с требованием обратить в доход государства имущество российских чиновников, которые не смогли подтвердить законность его приобретения.