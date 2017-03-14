Прокуратура взыщет с недобросовестных чиновников более двух миллиардов рублей

В 2016 году органы прокуратуры направили в суды 30 исков с требованием обратить в доход государства имущества российских чиновников, которые не смогли подтвердить законность его приобретения. Как заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Юрий Чайка, общая сумма по этим искам составила свыше двух миллиардов рублей.

«Прокурорами выявлено свыше 325 тысяч коррупционных правонарушений, (...) Почти каждое четвертое из выявленных нарушений (свыше 74 тысяч) связано с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о доходах», — заявил Генеральный прокурор РФ.

Юрий Чайка так же отметил, что Прокуратурой во взаимодействии с МВД, ФСБ и Следственным комитетом проделана значительная работа по противодействию коррупционной преступности. Зарегистрировано почти 33 тыс. преступлений данной категории, что на 1,4% больше, нежели в 2015 году. В первую очередь это факты взяточничества, «откатов» в сфере госзакупок, хищений и нецелевого использования бюджетных средств, а так же коррупционные преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере.

Изъятие имущества, законность приобретения которого чиновникам не удалось доказать, проводится на на основе принятого в 2012 году закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

На основании декларационной кампании-2016 самым богатым депутатом стал народный избранник из Архангельской области Андрея Палкина — именно он указал доход в полтора миллиарда рублей и признал владение более чем полусотней квартир.