Путин призвал уберечь от разбазаривания бюджетные средства

Президент России Владимир Путин напомнил органам прокуратуры, что они должны повышать финансовую дисциплину, а также не допускать разбазаривания или прямого расхищения бюджетных средств. Его слова во вторник, 14 марта, приводит сайт Кремля.

«В сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль», — заявил Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Противодействие коррупции и криминалу президент назвал важнейшим направлением работы ведомства. «Здесь необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах — от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде», — сказал глава государства.

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Он также отметил, что в прошлом году по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3,8 тысяч уголовных дел антикоррупционного характера.

Кроме того, для обеспечения интересов граждан и государства, работникам прокуратуры самим нужно быть кристально честными и эффективными в борьбе с коррупцией, подчеркнул Путин. «И доверие людей нужно безусловно оправдывать, причем каждый день в практической, ежедневной работе», — заключил он.

31 октября президентом России был освобожден от до должности прокурор Ленинградской области Станислав Иванов. На следующий день против него было возбуждено уголовное дело за получение взяток на сумму 20 миллионов рублей.