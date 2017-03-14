Путин назвал антикоррупционные комитеты инструментом манипуляций Запада

Страны Запада используют антикоррупционные комитеты для влияния на внутреннюю политику других государств, заявил президент России Владимир Путин. Его слова во вторник, 14 марта, приводит сайт Кремля.

«Вы знаете, некоторые страны, претендующие на глобальное лидерство, а если быть более точным, то претендующие на глобальное господство, начали внедрять практику создания так называемых антикоррупционных комитетов — параллельных органов власти, которые чаще всего используются не для того, для чего они созданы, а с целью манипуляции во внутриполитической сфере», — сказал Путин в ходе итогового заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.

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При этом глава государства уточнил, что Россия никогда не позволит создавать подобные комитеты у себя. Однако в восточноевропейских странах такие структуры уже действуют, подчеркнул он.

В последние годы новые антикоррупционные силовые структуры — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура — были учреждены в Киеве.

По итогам работы в 2016 году, в НАБУ отчитались о возвращении государству свыше 100 миллионов гривен (218 миллионов рублей) и предотвращении хищения около 500 миллионов гривен (более миллиарда рублей). Согласно официальной информации, на конец прошлого года детективы Антикоррупционного бюро вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследовали примерно 280 дел, из них более 40 уже переданы в суд, а по 10 даже вынесены приговоры.