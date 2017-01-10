Антикоррупционное ведомство Украины заинтересовалось бизнесом Порошенко в России

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 10 января, на своей странице в Facebook сообщил ее инициатор, бывший заместитель генерального прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.
По его словам, причиной для обращения в антикоррупционное ведомство послужило то, что глава государства скрыл в своей декларации «конфликт интересов в войне с Россией». «Он [Порошенко], имея имущественные и бизнес-интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК», — написал Кузьмин. Он добавил, что обязательно проинформирует и о результатах проверки.
28 октября 2016 года на сайте основанной Порошенко корпорации Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в российском Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было выплачено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов) налогов.
Днем раньше президент России Владимир Путин заявил, что липецкая фабрика Roshen работает стабильно. «Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль. Нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу», — сказал он.
Порошенко передал в управление траста Ротшильдов принадлежащие ему акции Roshen в начале 2016 года после неудачных попыток продать холдинг. В него входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).