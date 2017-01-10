Антикоррупционное ведомство Украины заинтересовалось бизнесом Порошенко в России

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 10 января, на своей странице в Facebook сообщил ее инициатор, бывший заместитель генерального прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.

По его словам, причиной для обращения в антикоррупционное ведомство послужило то, что глава государства скрыл в своей декларации «конфликт интересов в войне с Россией». «Он [Порошенко], имея имущественные и бизнес-интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК», — написал Кузьмин. Он добавил, что обязательно проинформирует и о результатах проверки.

28 октября 2016 года на сайте основанной Порошенко корпорации Roshen («Рошен») появилось сообщение, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в российском Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было выплачено 125,6 миллиона гривен (около пяти миллионов долларов) налогов.

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Днем раньше президент России Владимир Путин заявил, что липецкая фабрика Roshen работает стабильно. «Фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль. Нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу», — сказал он.

Порошенко передал в управление траста Ротшильдов принадлежащие ему акции Roshen в начале 2016 года после неудачных попыток продать холдинг. В него входят киевская, кременчугская (Полтавская область) и две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также липецкая фабрика «Рошен» и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).