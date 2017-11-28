Запущенная с Восточного ракета с 19 спутниками упала в Атлантику

Головная часть ракеты «Союз-2.1б» с 19 спутниками, включая трехтонный гидрометеорологический аппарат «Метеор-М», могла целиком упасть в океане в районе Антарктиды. Об этом во вторник, 28 ноября, РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли страны.

«Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника "Метеор", — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае падение могло произойти в океане в районе Антарктиды», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил об отсутствии телеметрии с аппарата «Метеор-М». По его мнению, «могли возникнуть проблемы на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой».

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Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с полезной нагрузкой (трехтонным гидрометеорологическом спутнике «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми спутниками) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.