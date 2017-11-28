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Запущенный с Восточного спутник выведен на орбиту

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С космодрома Восточный произведен второй за полтора года пуск. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на целевую орбиту главную полезную нагрузку, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о трехтонном гидрометеорологическом спутнике «Метеор-М» №2-1, позднее на орбиту также выведут студенческий аппарат «Бауманец-2» и 17 иностранных наноспутников.

Ракета с полезной нагрузкой стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени.

Иностранные наноспутники включают в себя десять аппаратов наблюдения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne, а также спутник LEO Vantage (группировка данных малых аппаратов связи начнет работу в 2021 году), норвежский аппарат AISSat-3 (спутник мониторинга морей), спутник IDEA (предназначен для слежения за микроскопическим космическим мусором) и шведский спутник SEAM (исследует магнитосферу Земли).

Третий пуск с Восточного запланирован на 22 декабря 2017 года. Ракета «Союз-2.1б» должна будет доставить на орбиту космический аппарат «Канопус»

Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» вывела на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник «Михайло Ломоносов» и наноспутник SamSat-218Д (связь с последним аппаратом утеряна).

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.

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