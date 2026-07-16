Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»

Ведущий Федерико Арнальди заявил, что в Италии популярен мультсериал «Маша и Медведь»

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что в Италии очень популярен российский мультсериал «Маша и Медведь». Об этом он рассказал в интервью медиаменеджеру Георгию Лобушкину, ролик доступен в «VK Видео».

«В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде», — отметил Арнальди. Лобушкин же уточнил, что мультсериал «Маша и Медведь» нравится детям во всем мире.

Ранее Арнальди пошутил о трудностях с русским языком и назвал «доставшее» его слово. Как рассказал телеведущий, ему сложно произносить слово «достопримечательность».

Перед этим он также назвал факт о праздновании Нового года в России, сводящий его с ума. Арнальди признался, что его удивило отсутствие свежих овощей и листьев салата в оливье.