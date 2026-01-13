Телеведущий-итальянец раскрыл сводящий его с ума факт о Новом годе в России

Ведущий-итальянец Арнальди удивился оливье в тазах на Новый год в России

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди признался, что его удивляет салат оливье, который в России принято готовить на Новый год. Шуточным роликом, в котором он раскрыл сводящий его с ума факт об этом блюде, телезвезда поделился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как отметил телеведущий, он любит русский Новый год, однако каждый раз у него появляется все больше вопросов к этому празднику, в том числе касающихся салатов. «Как вы хотите, чтобы итальянец понимал русский Новый год, если в России на Новый год подают салат, который едят не в тарелках, а в тазах?» — поиронизировал Арнальди.

По словам ведущего, его удивляет, что в оливье нет главного ингредиента, который должен быть в любом салате — листьев салата, а также свежих овощей. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что оливье, в отличие от салатов из свежих овощей, заправляется не оливковым маслом или бальзамическим уксусом, а майонезом.

«И то, что меня сводит с ума больше всего: традиционный русский салат под названием "оливье", которое вовсе не русское, а французское название», — заключил Арнальди.

В комментариях пользователи в шутку предложили ведущему смириться и принять особенности оливье как данность. «А летом это еще и окрошка», «Загадочная русская душа, а что вы хотели», «У нас еще торт есть, Наполеон называется, если что», — поиронизировали они.

Ранее ведущий «Поедем, поедим!» сравнил Россию с Италией. Арнальди заявил, что в РФ ниже цены на недвижимость, меньше пробок на дорогах, мусора на улицах и бюрократии, чем в его родной стране.