10:40, 27 октября 2025

Телеведущий из Европы назвал преимущества России перед Италией

Ведущий-итальянец Арнальди заявил, что россияне умеют радоваться мелочам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-ĸанал Federico Arnaldi

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди назвал преимущества России перед Италией. Об этом он высказался в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Арнальди заявил, что в России ниже цены на недвижимость, меньше пробок на дорогах и мусора на улицах. Кроме того, он отметил, что в стране меньше бюрократии, чем в Италии, а также проще найти работу. Также телеведущий добавил, что итальянцы «мечтают о российских налогах», так как обязательные платежи в России ниже, чем в его родной стране.

Он также счел, что россияне умеют радоваться мелочам, в то время как итальянцы много жалуются. Италия же при этом, по мнению Арнальди, превосходит Россию в качестве дорог, размере зарплат и того, насколько распространен общественный транспорт.

Ранее Арнальди рассказал о культурном шоке от празднования Нового года в России. В частности, телеведущего удивило большое количество еды на новогоднем столе.

