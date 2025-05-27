Живущий в России телеведущий-итальянец рассказал о культурном шоке от Нового года

Ведущий-итальянец Арнальди заявил, что его удивил новогодний стол в России

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что испытал культурный шок, когда попал на празднование Нового года в России. Об этом он рассказал в видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам телеведущего, сначала его удивило большое количество еды на новогоднем столе. «Я думал: "Так, а если все стоит уже на столе, нет места для других блюд, тогда что мы будем есть, будет, наверное, все уже холодное к тому времени, пока мы доберемся до каждого блюда?"» — пояснил он.

Арнальди также не ожидал того, что в России салаты готовят не только из свежих овощей, но и из мяса, риса, крабов и других ингредиентов. Кроме того, ведущий удивился названию салата «сельдь под шубой», поскольку не понимал, из чего будет состоять такое блюдо. Однако в итоге салат ему понравился.

Ранее Арнальди заявил, что некоторое время пожил в США, однако остался разочарован этим опытом. Телеведущий отметил, что ему было сложно заводить друзей в Америке, поскольку, как ему показалось, люди там относятся холодно друг к другу.