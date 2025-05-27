Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:28, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Живущий в России телеведущий-итальянец рассказал о культурном шоке от Нового года

Ведущий-итальянец Арнальди заявил, что его удивил новогодний стол в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @federico.arnaldi

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что испытал культурный шок, когда попал на празднование Нового года в России. Об этом он рассказал в видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам телеведущего, сначала его удивило большое количество еды на новогоднем столе. «Я думал: "Так, а если все стоит уже на столе, нет места для других блюд, тогда что мы будем есть, будет, наверное, все уже холодное к тому времени, пока мы доберемся до каждого блюда?"» — пояснил он.

Арнальди также не ожидал того, что в России салаты готовят не только из свежих овощей, но и из мяса, риса, крабов и других ингредиентов. Кроме того, ведущий удивился названию салата «сельдь под шубой», поскольку не понимал, из чего будет состоять такое блюдо. Однако в итоге салат ему понравился.

Ранее Арнальди заявил, что некоторое время пожил в США, однако остался разочарован этим опытом. Телеведущий отметил, что ему было сложно заводить друзей в Америке, поскольку, как ему показалось, люди там относятся холодно друг к другу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Гражданин Казахстана заключил контракт с Минобороны России, купил мотоцикл и сбежал

    Военные медики в зоне СВО начали использовать багги

    Шестилетний ребенок с ментальными отклонениями исчез в российском городе

    Раскрыта судьба поставок ракет Taurus ВСУ после визита Зеленского в Берлин

    Россиянина осудят по обвинению в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

    Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

    В Москве обнаружен белый внедорожник с привязанной к днищу подозрительной коробкой

    Опубликовано первое видео звезды «Вампиров средней полосы» в военной форме

    Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости