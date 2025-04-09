Живущий в России телеведущий-итальянец разочаровался в США

Ведущий-итальянец Арнальди заявил, что в США люди холодно относятся друг к другу

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что некоторое время пожил в США, однако остался разочарован этим опытом. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он пояснил, что, по его мнению, в Америке люди холодно относятся друг к другу.

По словам телеведущего, он с детства мечтал жить в США и планировал остаться в этой стране навсегда. «Приехал и понял, как все на самом деле. Все так хладнокровно относятся друг к другу [в США], и ко мне, и так сложно было дружить с людьми. Уже было все неважно, я хотел уезжать оттуда», — рассказал Арнальди.

Ведущий добавил, что в России, напротив, люди часто ему помогали и всегда относились к нему с теплом и гостеприимством. «Вот русская душа — это что-то такое особенно, и именно это меня привлекло [в России]», — добавил он.

Ранее Арнальди назвал преимущество российских девушек перед западными. Телеведущий назвал россиянок многогранными и харизматичными, а также отметил, что нашел свою любовь именно в России.