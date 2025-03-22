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17:32, 22 марта 2025Интернет и СМИ

Переехавший в Россию телеведущий назвал преимущество россиянок перед иностранками

Ведущий Арнальди заявил, что девушки в России более многогранные, чем на Западе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Федерико Арнальди

Федерико Арнальди. Кадр: @federico.arnaldi

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что российские девушки кажутся ему более разносторонними, чем западные. Такое преимущество российских женщин он назвал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Арнальди, российские девушки очень харизматичные. «Здесь, мне кажется, есть такая тенденция у девушек быть более разносторонними, более многогранными, чем, например, на Западе», — пояснил он и добавил, что в России у женщин нередко больше увлечений, чем у иностранок.

Телеведущий также отметил, что нашел свою любовь именно в России.

Ранее Арнальди назвал удивляющую его особенность России. По словам телеведущего, его поражает разнообразие российской природы.

Перед этим он также раскрыл перемены, произошедшие с ним после переезда в Россию. В частности, по словам Арнальди, он перестал опаздывать и начал много путешествовать.

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