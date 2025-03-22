Переехавший в Россию телеведущий назвал преимущество россиянок перед иностранками

Ведущий Арнальди заявил, что девушки в России более многогранные, чем на Западе

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди заявил, что российские девушки кажутся ему более разносторонними, чем западные. Такое преимущество российских женщин он назвал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Арнальди, российские девушки очень харизматичные. «Здесь, мне кажется, есть такая тенденция у девушек быть более разносторонними, более многогранными, чем, например, на Западе», — пояснил он и добавил, что в России у женщин нередко больше увлечений, чем у иностранок.

Телеведущий также отметил, что нашел свою любовь именно в России.

Ранее Арнальди назвал удивляющую его особенность России. По словам телеведущего, его поражает разнообразие российской природы.

Перед этим он также раскрыл перемены, произошедшие с ним после переезда в Россию. В частности, по словам Арнальди, он перестал опаздывать и начал много путешествовать.