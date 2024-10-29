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18:55, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Телеведущий-итальянец раскрыл кардинальные перемены в жизни после переезда в Россию

Телеведущий Арнальди заявил, что после переезда в Россию перестал опаздывать

Кадр: «Вокруг ТВ» / Rutube

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди рассказал о кардинальных переменах в его жизни после переезда в Россию. Видео на эту тему он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Когда надо куда-то ехать, мне теперь нужно закладывать хотя бы час времени езды туда или обратно. (...) Также я перестал опаздывать, ведь в контексте жизни или работы с русскими людьми это неактуально», — заявил Арнальди. Кроме того, в России он стал питаться по-другому.

Телеведущий также отметил, что из-за работы на российском ТВ летает на самолетах по несколько раз в неделю. В Италии же, как указал Арнальди, он жил у моря и намного меньше путешествовал.

«Теперь я знаю, что мир намного богаче, ярче, многограннее, чем я даже мог предположить, и это все благодаря моей жизни в России», — заключил он.

Ранее Арнальди рассказал о сложностях в изучении русского языка. По словам телеведущего, он знаком со многими итальянцами, которые давно живут в России, но недостаточно хорошо знают русский язык.

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      Маргарита Щигарева
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