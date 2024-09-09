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17:52, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Работающий на российском ТВ итальянец рассказал о сложностях с русским языком

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди заявил, что русский язык сложно учить

Кадр: Federico Arnaldi / YouTube

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди заявил, что русский язык сложно учить. Такое мнение он выразил в видео на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Русский действительно очень богатый язык, поэтому очень непростой. (...) Реально сложный язык, и произношение, и падежи, и очень богатый набор слов», — сказал Арнальди. По словам телеведущего, он знаком со многими итальянцами, которые давно живут в России, но тем не менее недостаточно хорошо знают русский язык.

Арнальди также отметил, что он в свое время воспринимал изучение русского языка как вызов. «Если есть желание сильное, то можно [выучить его]», — счел ведущий.

Ранее сообщалось, что Арнальди назвал достойное уважения качество русских. Он заявил, что считает жителей России стойкими и закаленными, в отличие от итальянцев.

Федерико Арнальди родился и получил образование в Италии. Ведущий рассказывал, что впервые приехал в Россию в 2011 году, после чего заинтересовался страной. Впоследствии он переехал в Россию. В 2019 году Арнальди стал вторым ведущим в программе «Поедем, поедим!» на НТВ.

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      Маргарита Щигарева
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