Работающий на российском ТВ итальянец рассказал о сложностях с русским языком

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди заявил, что русский язык сложно учить

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди заявил, что русский язык сложно учить. Такое мнение он выразил в видео на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Русский действительно очень богатый язык, поэтому очень непростой. (...) Реально сложный язык, и произношение, и падежи, и очень богатый набор слов», — сказал Арнальди. По словам телеведущего, он знаком со многими итальянцами, которые давно живут в России, но тем не менее недостаточно хорошо знают русский язык.

Арнальди также отметил, что он в свое время воспринимал изучение русского языка как вызов. «Если есть желание сильное, то можно [выучить его]», — счел ведущий.

Ранее сообщалось, что Арнальди назвал достойное уважения качество русских. Он заявил, что считает жителей России стойкими и закаленными, в отличие от итальянцев.

Федерико Арнальди родился и получил образование в Италии. Ведущий рассказывал, что впервые приехал в Россию в 2011 году, после чего заинтересовался страной. Впоследствии он переехал в Россию. В 2019 году Арнальди стал вторым ведущим в программе «Поедем, поедим!» на НТВ.