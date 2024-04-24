Работающий на российском ТВ итальянец назвал достойное уважения качество русских

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди заявил, что уважает в русских закаленность

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди назвал главное качество русских. В видео, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он заявил, что уважает жителей России за закаленность.

«Если вкратце, то для меня быть русским — это быть закаленным», — сказал Арнальди. Ведущий отметил, что Россия отличается от Италии не только более холодным климатом, но и отношением к проблемам. Он счел, что русские склонны стойко переносить трудности в отличие от итальянцев.

«Сломается что-то — "о боже мой, кого звать". А русский человек, скорее всего, будет выкручиваться и ремонтировать все сам. По отношению к более глобальным жизненным проблемам то же самое. Русский человек не будет так легко возмущаться и ломаться. У него больше терпения, закаленности», — описал телеведущий достойное уважения качество. Он добавил, что считает закаленность признаком силы.

Ранее сообщалось, что Арнальди счел абсурдом парение в русской бане. Телеведущий признался, что его представления о русской бане не совпали с действительностью.

Федерико Арнальди родился и получил образование в Италии. Ведущий рассказывал, что впервые приехал в Россию в 2011 году, после чего заинтересовался страной и спустя какое-то время переехал. На российском телевидении Арнальди впервые появился в 2018 году в лайфстайл-шоу «Мальцева» на НТВ. Впоследствии снялся в проектах «Модный приговор» и «Давай поженимся!» на Первом канале. В 2019 году Арнальди стал вторым ведущим в программе «Поедем, поедим!»