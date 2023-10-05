Переехавший из Италии в Россию телеведущий назвал абсурдом одну русскую традицию

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди назвал парение в русской бане абсурдом

Ведущий передачи «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Федерико Арнальди, переехавший из Италии в Россию, назвал абсурдом парение в русской бане. Свои впечатления от этой традиции он описал в интервью для «Вокруг ТВ», доступном на YouTube.

Арнальди признался, что его представления о русской бане не совпали с действительностью. Он предположил, что она будет похожа на турецкий хамам и принесет ему «наслаждение». «Это тоже был для меня абсурд. (...) Заходишь. Уже не можешь дышать, 130 [градусов тепла]. Начинаешь [беспокоиться]: "Простите, а это реально безопасно?"», — поделился воспоминаниями о походе в баню ведущий.

Также он вспомнил, что во время парения его били вениками. В процессе ведущий попытался уточнить, для чего это нужно делать и получил ответ, что так предписывает русская традиция и «это вообще хорошо». После парения, по словам Арнальди, его окунули в прорубь. Он уточнил, что на улице было 20 градусов мороза.

Ранее Арнальди заявил, что изучал русский язык, просто общаясь на нем с людьми. Он также добавил, что он до сих пор его учит.

Арнальди впервые приехал в Россию 2011 году. После этого визита он заинтересовался страной, и в 2017 году окончательно переехал из Италии. Впервые снялся в телепрограмме «Мальцева» на НТВ в 2018 году, принимал участие в шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор» на Первом канале. В 2019 он занял роль второго ведущего в программе «Поедем, поедим!»