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18:31, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Ведущий шоу на российском ТВ итальянец рассказал об изучении русского языка

Ведущий «Поедим, поедим!» Арнальди заявил, что до сих пор учит русский язык
Федерико Арнальди

Федерико Арнальди. Кадр: НТВ

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди рассказал об изучении русского языка. Его комментарии опубликовало «Вокруг ТВ».

Арнальди говорит на шести иностранных языках, включая русский. «Русский я выучил, просто живя и общаясь с людьми. И учу до сих пор», — заявил ведущий.

Федерико Арнальди родился и получил образование в Италии. Ведущий рассказывал, что впервые приехал в Россию в 2011 году, чтобы отметить в стране новогодние праздники со своей девушкой-россиянкой. После этого он стал интересоваться Россией и спустя какое-то время окончательно переехал в страну.

На российском телевидении Арнальди впервые появился в 2018 году в лайфстайл-шоу «Мальцева» на НТВ. Впоследствии снялся в проектах «Модный приговор» и «Давай поженимся!» на Первом канале. В 2019 году Арнальди стал вторым ведущим в программе «Поедем, поедим!».

Ранее телеведущая Габриэлла да Силва, переехавшая из Бразилии в Россию, сравнила две страны. Она заявила, что образование в России кажется ей более качественным, чем на родине.

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    Маргарита Щигарева
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