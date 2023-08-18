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18:40, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Переехавшая из Бразилии в Россию телеведущая сравнила две страны

Телеведущая Габриэлла да Силва: образование в России лучше, чем в Бразилии

Фото: Mario Anzuoni / Unsplash

Телеведущая Габриэлла да Силва, переехавшая из Бразилии в Россию, сравнила две страны. В эфире шоу «Известь», запись которого доступна на YouTube, она рассказала, в какой из стран образование лучше.

По мнению ведущей, качество образования в России лучше, чем в Бразилии. «Я очень люблю Бразилию, но когда ты живешь в других странах, ты понимаешь, где лучше, а где хуже, образование здесь (в России — прим. «Ленты.ру») намного лучше, чем в Бразилии, там, к сожалению, есть 13-15-летние дети, которые плохо читают или даже не умеют читать», — заявила она.

При этом да Силва уточнила, что не была на родине много лет, и допустила, что ситуация с образованием там могла измениться в лучшую сторону.

Ранее ведущая шоу «Стать шефом» на канале СТС Алиса Полунина сравнила съемки в России и США. Она отметила, что организация съемок в России во многих моментах лучше, чем в Америке.

Габриэлла да Силва — бразильская певица и телеведущая, комментатор телеканала «Матч ТВ». Вела гастрономическое шоу «Поедем, поедим!» на канале НТВ.

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    Олег Давыдов
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