Вернувшаяся в Россию из США телеведущая сравнила съемки в двух странах

Ведущая шоу «Стать шефом» Алиса Полунина: в России организация съемок лучше, чем в США

Ведущая шоу «Стать шефом» на канале СТС и победительница американской кулинарной программы Supermarket Stakeout Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, сравнила съемки в этих двух странах. Ее слова приводит Woman.ru.

Телеведущая заявила, что организация съемок в России во многих моментах лучше, чем в США. Как уточнила Полунина, на площадке шоу «Стать шефом» ей понравилось отношение к ведущим и участникам.

«Были учтены все детали, четкий тайминг. (...) Чувствовалось, что все мы, как один большой организм, который нацелен на результат», — рассказала Полунина, говоря о преимуществах съемок в России.

Алиса Полунина — российский шеф-повар. В 2018 году она переехала в США, где стала известна под именем Алиса Голенко. В 2020 году она стала победительницей 12-го выпуска второго сезона американского кулинарного шоу Supermarket Stakeout на канале Food Network. С 2023 года является ведущей шоу «Стать шефом» на канале СТС. В настоящий момент Полунина живет на две страны — Россию и США.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, сравнивая российское и западное телевидение, заявил, что считает немецкие передачи лучше отечественных. По словам блогера, на немецком ТВ люди общаются спокойно, не перебивая друг друга, чего нет на российском.