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09:12, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущий-итальянец назвал поражающую его особенность России

Ведущий «Поедем, поедим!» Арнальди заявил, что в России его поражает природа
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «Поедем, поедим!» во «ВКонтакте»

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди назвал удивляющую его особенность России. На эту тему он высказался в видео, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам телеведущего, в России его поражает разнообразие природы. «Магия зимнего Байкала, тут же Калмыкия со своими пустынями, дюнами, солеными озерами (...) и тут же тайга в Горном Алтае, просто магия. И Мурманск, там киты водятся. Шедевр!» — заявил он.

Ранее Арнальди назвал обязательную для посещения страну. Ведущий посоветовал подписчикам отправиться на Кубу и объяснил это «сумасшедшим колоритом» страны.

Перед этим он также раскрыл перемены, произошедшие с ним после переезда в Россию. В частности, по словам Арнальди, он перестал опаздывать и начал много путешествовать.

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